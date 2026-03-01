Golf | Francesco Laporta ottimo secondo al South African Open Casey Jarvis continua a vincere

Il golfista italiano Francesco Laporta si è classificato secondo al South African Open, torneo sponsorizzato da Investec. La competizione si è conclusa con Casey Jarvis che ha ottenuto la vittoria con un punteggio di -14, nonostante le difficoltà causate dal maltempo nell'ultimo giro. La gara si è svolta nel rispetto delle regole ufficiali e senza altri incidenti rilevanti.

Alla fine Casey Jarvis ce la fa. In un ultimo giro caratterizzato anche da alcune questioni di maltempo, disturbanti soprattutto nel finale, il sudafricano riesce a portare a casa il South African Open sponsorizzato da Investec con lo score di -14. Secondo successo consecutivo per lui sul DP World Tour dopo il Kenya Open, il che lo porta nei primi tre posti della Race to Dubai. E, con la vittoria odierna, anche al Masters, dato che da Stellenbosch il biglietto è quello per Augusta. Francesco Laporta, a lungo in lotta per la vittoria e protagonista attivo per tutta la settimana, conclude al secondo posto a -11 insieme al francese Frederic Lacroix e al sudafricano Hennie du Plessis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Francesco Laporta ottimo secondo al South African Open. Casey Jarvis continua a vincere Golf: Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine. Comanda JarvisFrancesco Laporta conclude al secondo posto il terzo giro del South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec. Golf: Lacroix e Jarvis in vetta a metà Kenya Open. Risale LaportaSi chiude il secondo giro al Kenya Open, alias Magical Kenya Open, che va in scena a Nairobi in quel del Karen Country Club. Contenuti utili per approfondire Francesco Laporta. Temi più discussi: Golf: Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine. Comanda Jarvis; Golf, DP World Tour: in Kenya domina Casey Jarvis, quarto Laporta; Golf, Laporta in testa in Sudafrica. In palio un posto al The Masters; Golf, il Kenya Open chiude il moving day. Laporta sogna la vetta. Golf: Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine. Comanda JarvisFrancesco Laporta conclude al secondo posto il terzo giro del South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec. Allo Stellenbosch Golf Club, il ... oasport.it Golf, Laporta in testa in Sudafrica. In palio un posto al The MastersIl South African Open Championship, terminato il 2° round, entra ufficialmente nel vivo. E lo fa con un giocatore italiano in testa dopo 36 buche. oasport.it Francesco Laporta in lotta per la vittoria in Sudafrica. E in palio c'è anche un posto al Masters - facebook.com facebook DP World Tour: in Kenya domina Casey Jarvis, quarto Laporta A Nairobi miglior prestazione stagionale dell’azzurro e 23° posto per De Leo. Francesco Laporta, con un’ottima prova, si è classificato quarto con 260 (66 64 65 65, -20) nel Magical Kenya Open pr x.com