Gol Malen | l’olandese lanciato a tu per tu con Perin non sbaglia ora si fa durissima per la Juventus

Malen ha segnato il terzo gol della Roma in una fase decisiva della partita, con un’azione centrale che ha superato la difesa della Juventus. L’olandese ha affrontato Perin in modo diretto e ha concluso con precisione, lasciando poco spazio alle reazioni della squadra avversaria. La rete ha determinato un risultato complicato per i bianconeri, che ora si trovano in una posizione difficile.

Gol Malen, l'olandese sigla il tris per la Roma con una percussione centrale che piega le ultime resistenze della retroguardia bianconera. La situazione all'interno dello Stadio Olimpico si fa sempre più critica e in salita per la Juventus. Il gol di Malen ha inferto un colpo pesantissimo, forse letale, alle speranze di rimonta della formazione guidata da Luciano Spalletti. Al minuto 65, quando i bianconeri stavano producendo il massimo sforzo per cercare nuovamente di acciuffare il pareggio, è arrivata l'ennesima, freddissima doccia per i tifosi ospiti. La rete del 3-1 ha premiato la maggiore brillantezza fisica e la spietatezza sotto porta della Roma, confermando le enormi difficoltà difensive della Vecchia Signora nel corso di questa delicatissima fase della stagione.