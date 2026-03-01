Gol Gatti | clamorosa rimonta la Juve la pareggia in pieno recupero! Zampata vincente del difensore

Nel match tra Gol Gatti e la Juventus, il difensore ha risolto una mischia in area, segnando un gol che ha portato al pareggio in pieno recupero. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo nei minuti finali, con il difensore che ha trovato la rete nel momento più critico. La Juventus ha così ottenuto un punto importante grazie a questa conclusione.

Finisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre.

GATTI AGGUANTA IL PAREGGIO La Roma si fa riprendere nel recupero grazie a un gol di Gatti. La Juve guadagna un punto importantissimo

Federico Gatti è il 2° difensore italiano della Juventus a segnare più di una rete (2) in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Antonio Cabrini nel 1986/1887. Con 10 gol nella Juventus in totale ha raggiunto Claudio Gentile