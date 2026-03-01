Gol Gatti | clamorosa rimonta la Juve la pareggia in pieno recupero! Zampata vincente del difensore

Da juventusnews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Gol Gatti e la Juventus, il difensore ha risolto una mischia in area, segnando un gol che ha portato al pareggio in pieno recupero. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo nei minuti finali, con il difensore che ha trovato la rete nel momento più critico. La Juventus ha così ottenuto un punto importante grazie a questa conclusione.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol gatti clamorosa rimonta la juve la pareggia in pieno recupero zampata vincente del difensore
© Juventusnews24.com - Gol Gatti: clamorosa rimonta, la Juve la pareggia in pieno recupero! Zampata vincente del difensore

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre.

Gol Biggi, la rete contro il Verona U20: azione corale bellissima della Juve Primavera di Padoin e la zampata vincente – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Gol Biggi, l’ottima azione corale porta al vantaggio firmato dai bianconeri.

Approfondimenti e contenuti su Gol Gatti.

Temi più discussi: Juve, impresa sfiorata con il Galatasaray: Locatelli, Gatti e McKennie non bastano. Furia sull’arbitro per il rosso a Kelly; Champions, Juve-Galatasaray 3-2: i bianconeri sfiorano l'impresa, Osimhen regala gli ottavi ai turchi; Gli highlights di Juventus-Galatasaray 3-2 (dts); Juventus-Galatasaray 3-2 (dts), le pagelle: McKennie superlativo (7,5), Gatti gladiatore (7,5), David non c'è (4). Spalletti sfiora...

La Juve sfiora il miracolo Champions, rimonta 3 gol al Galatasaray ma cede ai supplementari: è fuoriI bianconeri cadono nei tempi supplementari, al termine di una rimonta epica in dieci uomini per l'espulsione discutibile di Kelly ... msn.com

Champions League, Juventus-Galatasaray3-2: bianconeri eliminati dopo una clamorosa rimonta e in 10Juventus-Galatasaray 3-2: bianconeri eliminati dopo una clamorosa rimonta e in 10 dal 49’ Agli uomini di Spalletti non basta la clamorosa rimonta degli uomini di Spalletti che, sebbene in 10 dal 49’, ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.