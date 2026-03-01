Gli immigrati subiscono una discriminazione nei percorsi scolastici pari al 2% rispetto agli autoctoni I dati
Secondo i dati raccolti nel 2024, gli immigrati affrontano una discriminazione nei percorsi scolastici pari al 2% rispetto agli studenti autoctoni. Inoltre, le persone nate all’estero all’interno dell’Unione europea segnalano livelli di discriminazione percepita più elevati rispetto ai cittadini nati nel Paese di residenza. Questi numeri evidenziano le differenze nelle esperienze di chi è arrivato dall’estero.
Nel 2024 le persone nate all'estero nell'Unione europea dichiarano livelli di discriminazione percepita sensibilmente più alti rispetto ai cittadini nati nel Paese di residenza. I dati diffusi da Eurostat fotografano un divario trasversale ai principali ambiti della vita quotidiana: casa, servizi pubblici, spazi pubblici ed educazione.
