gli ascensori dei sottopassaggi sono tornati a funzionare

Gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale tra le vie Caduti della Libertà e Vittorio Veneto sono stati ripristinati e sono ora di nuovo operativi. La riparazione riguarda principalmente le persone anziane che si spostano tra Cormano Centro e il quartiere di Brusuglio. La riattivazione permette di percorrere più agevolmente il percorso, facilitando gli spostamenti quotidiani di residenti e pendolari.

Attendevano di poterli utilizzare soprattutto le persone anziane che si spostano da Cormano Centro al quartiere di Brusuglio e viceversa: da pochi giorni, gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale tra le vie Caduti della Libertà e Vittorio Veneto sono di nuovo funzionanti. Dopo gli interventi comunali di riqualificazione e di manutenzione generale, iniziati lo scorso mese di novembre, le due cabine a vetri sono tornate a svolgere la loro importante funzione di collegamento tra i piani stradali e il tunnel sottostante, costruito una decina di anni fa in sostituzione del vecchio passaggio a livello ferroviario. In poche parole, con la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

