Gli Arteteca al Teatro Lendi con Operazione Cicogna

Gli Arteteca portano in scena “Operazione Cicogna” al Teatro Lendi di Sant’Arpino. Lo spettacolo sarà in programmazione da mercoledì 4 marzo fino a venerdì 6 marzo, con inizio alle ore 20.45. La rappresentazione durerà tre serate consecutive, offrendo agli spettatori l’opportunità di assistere alla commedia dal vivo. La pièce è interpretata dalla compagnia degli Arteteca e si terrà nel teatro locale.

Enzo e Monica sono una coppia affiatata ma stremata dai tentativi di concepire un figlio.