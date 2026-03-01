Gli arresti di massa le esecuzioni le impiccagioni Ritratto di Khamenei la guida suprema spietata

A Teheran, il 1° marzo 2026, sono stati segnalati arresti di massa, esecuzioni e impiccagioni. La guida suprema viene descritta come spietata nel suo operato. Le fonti indicano una possibile morte del leader, anche se non confermata ufficialmente, alimentando tensioni e speculazioni. La situazione rimane complessa e al centro di molte discussioni.

Teheran, 1° marzo 2026 – La sua possibile morte – rivendicata o data per “probabile” da fonti americane e israeliane (leggi qui), dopo un annuncio in pompa magna del presidente Donald Trump – è già un fatto politico potenzialmente devastante, in grado di cambiare sul serio il corso della storia in Medio Oriente. Khamenei ha incarnato un potere verticale e repressivo: dal 1979, anno della rivoluzione, sotto la sua guida, la sua guida suprema è stata responsabile di arresti di massa, torture, condanne capitali, comprese le impiccagioni. Teheran è già scesa in piazza: lacrime, abbracci, luce negli occhi, segnali di speranza, con l’augurio che non si trasformi presto in illusione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Trump annuncia: «L'Ayatollah Khamenei è morto». Il corpo della Guida suprema recuperato tra le macerie dopo il raid Usa-IsraeleLa Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell'ambito...

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell'IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l'ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

