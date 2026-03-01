Giustizia il Comitato di Piacenza approfondisce le ragioni del Sì con Albertini e Sacconi

Il Comitato di Piacenza ha organizzato un incontro online con Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, e Maurizio Sacconi, presidente dell’associazione “Amici di Marco Biagi” ed ex ministro. Durante la riunione, sono state approfondite le ragioni a favore della riforma della giustizia, coinvolgendo i partecipanti in un dibattito dettagliato e articolato. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone interessate ai temi trattati.

Brillante e approfondito incontro web del Comitato "Si alla Riforma della giustizia" di Piacenza, che ha avuto come protagonisti Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, e Maurizio Sacconi, presidente dell’associazione “Amici di Marco Biagi” ed ex ministro.«L’iniziativa del Comitato guidato Massimo Polledri - si legge in una nota - ha pienamente corrisposto all’obiettivo declinato, di offrire ai cittadini un momento di approfondimento serio e qualificato su un tema indubbiamente assai caldo e spesso affrontato in modo insufficientemente; nell’evento in questione hanno fatto la differenza le cospicue competenze dei due relatori principali, i quali hanno esaurientemente e dettagliatamente illustrato le ragioni del “Sì” attraverso competenze ed esperienze autorevoli». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Le ragioni del Sì", domani il ministro della Giustizia Carlo Nordio a PiacenzaL’incontro in Sant'Ilario alle 18 sarà introdotto dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti Martedì 17...

Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale.

Aggiornamenti e notizie su Comitato di Piacenza

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese; I tanti comitati per il Sì alla riforma della giustizia; REFERENDUM GIUSTIZIA 22 E 23 MARZO, SI E’ COSTITUITO A CASTELNUOVO RANGONE IL COMITATO PER IL NO.

Referendum Giustizia, il comitato per il NO si mobilita in tutta la provincia - GLI INCONTRIIl 22 e 23 marzo 2026 l'Italia andrà alle urne per il referendum sulla riforma Nordio. In Capitanata il Comitato provinciale Società Civile per il NO di cui fanno parte cittadini e cittadine, CGIL A ... foggiacittaaperta.it

Referendum sulla Giustizia, il Comitato SìSepara sostiene l’appello di 33 avvocati del ValdarnoLa voce degli avvocati, che insieme ai loro assistiti vivono quotidianamente i meccanismi che regolano l’attuale organizzazione della magistratura rappresenta un’ulteriore conferma del percorso che a ... lanazione.it

BANDO APERTO – SERVIZIO CIVILE A PIACENZA È stato pubblicato il bando per selezionare 4 operatori volontari da inserire nel progetto “Lo Sport sociale a sostegno delle comunità” per il comitato OPES di Piacenza. Sede: Piacenza – via Musso 5 D - facebook.com facebook