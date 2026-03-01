Lunedì 9 marzo, a partire dalle 14, si svolge un evento dedicato ai giovani avvocati che affrontano temi legati al merito e alla rappresentanza di genere. L'incontro si propone di discutere criticamente stereotipi e semplificazioni che spesso coinvolgono questa categoria professionale, promuovendo un confronto diretto tra i partecipanti. L'appuntamento coinvolge professionisti e studenti interessati alle questioni di equità e carriera legale.

Merito e rappresentanza di genere, mettendo in discussione stereotipi e semplificazioni. Lunedì 9 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, al centro congressi Sgr di Rimini si terrà il convegno ’Il vero problema sono le quote rosa? Merito, rappresentanza e cultura nelle professioni’, promosso dall’ Aiga, l’Associazione Italiana giovani avvocati, sezione di Rimini, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Rimini. Il dibattito, moderato dall’avvocata Chiara Corsini, coordinatrice del Dipartimento Aiga nazionale Pari Opportunità, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e professionale, come Pamela Elena Sabato, pilota dell’Aviazione dell’esercito italiano, Raffaele Gnazzi, legal e compliance director Novomatic Italia, e Beatrice Sboro, borsista di ricerca presso l’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani avvocati tra merito e quote rosa

Riforma costituzionale, confronto tra le ragioni del sì e del no promosso dai "giovani avvocati"Un confronto sulle ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Scale mobili: giù Ars su quote rosa e i silenzi di Basile, su la "supercazzola" di La Vardera e Unime con i giovani iraniani“Un milione di euro in favore dei Comuni che risultano dotati di ‘ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale istituiti nell’ambito dei...

Contenuti e approfondimenti su Giovani avvocati.

Temi più discussi: Giovani avvocati tra merito e quote rosa; Quote Rosa al centro del dibattito: convegno a Rimini con l'Associazione Giovani Avvocati; Referendum, gli avvocati del sì a Trieste: Così la politica ha tradito gli elettori. Basta strumentalizzare Mattarella; Capire per scegliere: un incontro pubblico sul referendum.

Perché i giovani avvocati foggiani voteranno 'sì' al Referendum sulla GiustiziaL’AigaFoggia e il Comitato Giovani Avvocati scendono in piazza per illustrare alla cittadinanza le ragioni per sostenere la riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere, il cui voto ... foggiatoday.it

Patto di collaborazione tra giovani avvocati e commercialistiL’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e l’Ugdcec (Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) di Macerata hanno sottoscritto un accordo di partnership per avviare una ... ilrestodelcarlino.it

“PERCHÈ SÌ, CONVEGNO DI AIGA MATERA E COMITATO GIOVANI AVVOCATI PER IL SI AL REFERENDUM GIUSTIZIA: REPORT E FOTO facebook

PERCHÈ SÌ, CONVEGNO A MATERA DI AIGA MATERA E COMITATO GIOVANI AVVOCATI PER IL SI x.com