Giardini di Castelraimondo intitolati a Carlotta Strampelli | scienza

Il 12 marzo a Castelraimondo i giardini pubblici saranno intitolati alla contessa Carlotta Parisani in Strampelli, una donna nota per il suo impegno nel campo scientifico e per il suo ruolo nella comunità. L’evento prevede la cerimonia ufficiale durante la quale verrà scoperta una targa dedicata alla figura femminile. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti locali e cittadini.

Il 12 marzo, a Castelraimondo, i giardini pubblici saranno intitolati alla contessa Carlotta Parisani in Strampelli, una figura femminile di grande valore umano e scientifico. La cerimonia, prevista alle 11, celebrerà il contributo di Carlotta Parisani (1868-1926), moglie e collaboratrice del genetista Nazzareno Strampelli, nel campo della ricerca agraria italiana. L’amministrazione comunale ha scelto questo riconoscimento per onorare una donna colta e determinata, attiva nella sperimentazione e nella selezione di sementi, con un impegno che ha lasciato traccia anche nell’intitolazione di varietà di grano come Carlotta Strampelli, Carlottina Bianca e Carlottina Rossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

