Giappone massima allerta dopo gli attacchi USA-Israele in Iran | Pronti a ogni rischio

Il Giappone ha dichiarato di essere in massima allerta dopo gli attacchi contro l’Iran condotti da Israele e dagli Stati Uniti. La decisione arriva in risposta alle azioni militari recenti e coinvolge diverse istituzioni del paese. La situazione ha portato a una risposta immediata da parte delle autorità giapponesi, che si sono dette pronte ad affrontare qualsiasi rischio.

I recenti attacchi contro l’Iran da parte di Israele e Stati Uniti hanno costretto numerosi paesi a fare i conti con quanto sta accadendo. In questo momento il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, ha dichiarato che il paese adotterà misure volte a prepararsi a qualsivoglia rischio. L’obiettivo preminente del governo è quello di salvaguardare l’incolumità dei cittadini giapponesi residenti in Medio Oriente. Altresì, è di interesse anche collaborare con i paesi interessati per ridurre al minimo l’impatto sull’economia e sulla sicurezza. Una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale, svoltasi presso l’ufficio del Primo Ministro sabato sera, ha visto la partecipazione di diversi membri, tra cui: Takaichi, il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

