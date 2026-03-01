Israele ha deciso di chiudere il valico di Rafah, che collega Gaza all’Egitto, a seguito di recenti bombardamenti in Iran. La misura riguarda esclusivamente il controllo alle frontiere e non coinvolge altre aree o persone. La chiusura è stata comunicata immediatamente dopo gli attacchi congiunti israeliani e statunitensi contro obiettivi in Iran.

Israele ha chiuso il valico di frontiera di Rafah a Gaza con l'Egitto, nel contesto degli attacchi congiunti israeliani e statunitensi contro l'Iran. "Sono state implementate diverse misure di sicurezza necessarie, tra cui la chiusura dei valichi di frontiera verso la Striscia fino a nuovo avviso", ha affermato in una nota il Coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori occupati. Rafah è stato riaperto solo il mese scorso, consentendo per la prima volta dopo mesi a un numero limitato di palestinesi di lasciare Gaza, tra cui pazienti con urgente bisogno di cure mediche. L'attraversamento è considerato vitale per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione dei malati e dei feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza, Israele chiude il valico di Rafah dopo i bombardamenti in Iran

Valico di Rafah, dopo l’apertura Israele nega il ritorno a Gaza a 30 palestinesiDopo una giornata di logorante attesa, l’Egitto ha ricevuto ieri in tardasera 50 persone bisognose di cure provenienti dalla Striscia di Gaza.

Gaza, Israele smentisce l’apertura del valico di RafahUna fonte della sicurezza israeliana ha riferito ai media del Paese che il passaggio «resterà chiuso finché Hamas non restituirà il corpo dell’ultimo...

GAZA, l'attacco israeliano prosegue: le colonne di fumo dei bombardamenti visibili da lontano

Altri aggiornamenti su Gaza.

Temi più discussi: Israele, la Corte suprema blocca lo stop a 37 Ong a Gaza; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Al via il Board of peace di Trump, mentre Israele ha già violato il cessate il fuoco su Gaza oltre 1.600 volte; Attacchi israeliani su Gaza, almeno cinque morti.

Gaza, Israele chiude il valico di Rafah dopo i bombardamenti in IranIsraele ha chiuso il valico di frontiera di Rafah a Gaza con l'Egitto, nel contesto degli attacchi congiunti israeliani e statunitensi contro ... iltempo.it

Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o ciboDa stamattina tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi così come i distributori di benzina. A Gaza i mercati si svuotano e torna l’incubo della carestia: l’attacco all’Iran peggiorerà ... fanpage.it

In compenso sta per entrare in vigore la pena di morte per i soli palestinesi. Dopo la strage di innocenti a Gaza e in Cisgiordania. x.com

#Facciamoilpunto Violenza e guerra #Afghanistan: tensioni al confine con il Pakistan alimentate dai jihadisti https://www.unimondo.org/news/afghanistan-pakistan-un-confine-sempre-piu-infiammabile #Fotoreportge: la guerra a Gaza non è mai finita htt - facebook.com facebook