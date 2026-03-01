Garland pronto per il debutto con i Clippers

Darius Garland si prepara a debuttare con i Los Angeles Clippers. La sua prima partita ufficiale in maglia biancoverde è fissata contro i Golden State Warriors. La data dell'incontro è vicina e l'atleta si sta allenando in vista di questa occasione. I tifosi attendono di vedere come si comporterà nel suo primo impegno con la nuova squadra.

Un nuovo capitolo si apre per Darius Garland con i Los Angeles Clippers: la sua prima apparizione ufficiale in maglia biancoverde è prevista contro i Golden State Warriors, in una cornice che riflette un sostanziale cambio di roster. L'operazione che ha portato Garland a Los Angeles è legata all'addio di James Harden ai Cavaliers, trasformando gli assetti offensivi e le responsabilità della squadra della costa ovest. Il talento del playmaker, maturato nelle ultime stagioni a Cleveland, viene ora chiamato a inserirsi in un sistema diverso e a contribuire da subito a una rete di attacchi più dinamica. Garland debutterà domani notte contro i Warriors, inserendosi nel roster degli Clippers in una sfida di rilievo della stagione.