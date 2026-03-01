Galliano Park volta pagina l' ultima bandiera a scacchi di Manuel Fantini | La nuova proprietà ha obiettivi ambiziosi

Il Galliano Park cambia gestione, con Manuel Fantini che ha annunciato la conclusione del suo incarico come proprietario. La nuova proprietà ha già dichiarato di avere obiettivi ambiziosi per il futuro del parco, che dal 1962 rappresenta un punto di riferimento per la Romagna. La struttura, nata come cava e poi trasformata in un polo di intrattenimento, si prepara a una nuova fase.

Con un annuncio sui social che ha scosso e insieme emozionato il mondo dei motori, Manuel Fantini ha comunicato ufficialmente il cambio di gestione Ci sono luoghi che non sono semplicemente "aziende", ma contenitori di storie, sogni e generazioni. Il Galliano Park è uno di questi: un pezzo di cuore della Romagna che dal 1962, partendo da un baratto simbolico nel dopoguerra, ha saputo trasformarsi da cava a polo del divertimento, fino a diventare la "culla" dei grandi campioni del motociclismo mondiale, da Valentino Rossi ad Andrea Dovizioso, dall'indimenticato Marco Simoncelli a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia per citarne alcuni. Con un annuncio che ha scosso e insieme emozionato il mondo dei motori, Manuel Fantini ha comunicato ufficialmente il cambio di gestione.

