Negli ultimi mesi si registra un aumento significativo di sistemi di allarme domestici sul mercato, con una forte presenza pubblicitaria su televisioni, cartelloni e piattaforme online. Le aziende del settore investono in campagne pubblicitarie che mostrano interventi rapidi e ladri messi in fuga, contribuendo a un incremento delle vendite. La diffusione di questi dispositivi ha portato a un vero e proprio boom nel settore, influenzando anche i prezzi al consumo.

Anche per un investigatore dilettante gli indizi sono fin troppo evidenti. Primo: la pubblicità dei sistemi d’allarme è ovunque, tra stacchi televisivi, affissioni e spot online che promettono interventi in pochi secondi e ladri in fuga a gambe levate. Secondo: nel paniere Istat 2026 sono entrati ufficialmente i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto e ciò significa che sono diventati un acquisto ricorrente per una quota non marginale di famiglie. Conclusione: gli italiani hanno sempre più paura di subire una visita indesiderata e la sicurezza domestica è ormai un business strutturale, in forte sviluppo. Nel 2024 sono stati denunciati oltre 155 mila furti in abitazione, in crescita del 5,4 per cento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Furti in casa, boom miliardario di antifurti. Così la paura entra nel paniere Istat

Inflazione, nel paniere Istat entrano antifurti e antivirusNel paniere Istat per il calcolo dell’inflazione entrano nuovi prodotti e servizi, dagli antifurti al grembiule scolastico fino ai programmi...

Il grembiule di scuola entra nel paniere Istat: le novità del 2026 per il calcolo dell’inflazioneNel paniere Istat 2026 entrano grembiuli scolastici, kit di videosorveglianza, ambulanze private e antivirus.

Una raccolta di contenuti su Furti.

Temi più discussi: Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fuga; Boom di furti delle carte Pokemon da 20.000 euro: l’ultima vittima derubata in autogrill; Ladri tentano di nuovo il furto nella casa a Carpineto dove avevano cercato di entrare con il piccone.

Furti in casa, boom miliardario di antifurti. Così la paura entra nel paniere IstatOltre 155 mila colpi nel 2024 e un mercato che punta a 9,5 miliardi entro il 2030. La sicurezza domestica diventa un investimento (e un affare per colossi e Big tech). panorama.it

Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuoteIl fenomeno è in deciso aumento. Le tecniche più usate e le zone più a rischio di Perugia ... perugiatoday.it

Un 36enne a Catania si è reso protagonista di vari furti, compreso quello di un decespugliatore da un condominio - facebook.com facebook

Indagini, condanne, arresti La settimana nera della polizia Non solo Rogoredo: da Sanremo a Palermo tanti casi con al centro le forze dell’ordine I furti alla Coin di Roma e il processo per la perquisizione di alcuni minori @oiramdivito x.com