Furti in casa boom miliardario di antifurti Così la paura entra nel paniere Istat

Negli ultimi mesi si registra un aumento significativo di sistemi di allarme domestici sul mercato, con una forte presenza pubblicitaria su televisioni, cartelloni e piattaforme online. Le aziende del settore investono in campagne pubblicitarie che mostrano interventi rapidi e ladri messi in fuga, contribuendo a un incremento delle vendite. La diffusione di questi dispositivi ha portato a un vero e proprio boom nel settore, influenzando anche i prezzi al consumo.
Anche per un investigatore dilettante gli indizi sono fin troppo evidenti. Primo: la pubblicità dei sistemi d’allarme è ovunque, tra stacchi televisivi, affissioni e spot online che promettono interventi in pochi secondi e ladri in fuga a gambe levate. Secondo: nel paniere Istat 2026 sono entrati ufficialmente i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto e ciò significa che sono diventati un acquisto ricorrente per una quota non marginale di famiglie. Conclusione: gli italiani hanno sempre più paura di subire una visita indesiderata e la sicurezza domestica è ormai un business strutturale, in forte sviluppo. Nel 2024 sono stati denunciati oltre 155 mila furti in abitazione, in crescita del 5,4 per cento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it
Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuoteIl fenomeno è in deciso aumento. Le tecniche più usate e le zone più a rischio di Perugia ... perugiatoday.it
