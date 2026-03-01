Fuori di sé devasta le auto parcheggiate nella piazza del paese

Nella notte a Gavardo, un uomo ha perso il controllo e ha danneggiato circa dieci auto parcheggiate tra le vie e la piazza centrale del paese. La scena si è svolta in modo violento, lasciando i veicoli gravemente danneggiati. Gli investigatori stanno indagando sull’accaduto, senza yet fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sull’identità dell’uomo coinvolto.

Notte di autentica follia a Gavardo: un uomo, colto da un improvviso raptus di rabbia, ha preso di mira una decina di auto parcheggiate tra alcune vie e la piazza principale del centro. I danni registrati sono stati ingenti e l’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha profondamente scosso i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

