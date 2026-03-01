Fumetti e scuola un’alleanza che si rafforza | nuovo contributo culturale della Fumettoteca alla Zangheri

La Fumettoteca Nazionale ha presentato un nuovo contributo alla scuola, rafforzando l’uso dei fumetti come strumento culturale. Alessandro Callegati ‘Calle’ ha annunciato un nuovo passo nel progetto di economia circolare della cultura, evidenziando l’impegno dell’istituzione nel promuovere l’integrazione tra fumetti e formazione scolastica. La collaborazione mira a coinvolgere studenti e insegnanti in iniziative legate a questo settore.

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ annuncia una nuova e importante tappa del progetto di 'economia circolare della cultura' La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ annuncia una nuova e importante tappa del progetto di 'economia circolare della cultura'. Infatti, l'esclusiva struttura forlivese ha effettuato una ennesima donazione di fumetti destinata alla biblioteca scolastica della scuola Zangheri, con l'obiettivo di arricchire l'offerta formativa e incentivare il piacere della lettura tra i giovanissimi. Un dono prezioso dalla Fumettoteca, in collaborazione con... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Maria Sole Agnelli, per quattordici anni alla guida della Fondazione Agnelli. Un contributo alla scuola italiana e al mondo della culturaMaria Sole Agnelli (nell’immagine di Ranieri Campello) si è spenta il 26 dicembre 2025 all’età di 100 anni, nella sua casa a Torrimpietra, vicino a... Meccanotessile e istituto Marconi. Si rafforza l’alleanza per il futuro. Ecco il laboratorio di automazioneLe opportunità lavorative per i giovani nel mondo del meccanotessile sono state al centro del primo degli open day all’Istituto Marconi grazie alle... Tutto quello che riguarda Fumetti. Temi più discussi: Fumetti e scuola, un’alleanza che si rafforza: nuovo contributo culturale della Fumettoteca alla Zangheri; Fumettomania, fumetti e musica a scuola; Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creatività; I titoli finalisti del Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini. Sfoglia Scuola & lavoro. Da Cortona a Fumetti al Granduca Pietro Leopoldo raccontato dagli studenti: ecco le pagine dell'insertoEcco il nuovo appuntamento con l'inserto Scuola & lavoro del Corriere di Arezzo. Nelle pagine da sfogliare un approfondimento su Cortona a Fumetti, l'iniziativa rivolta agli studenti dei Licei artisti ... corrierediarezzo.it Scuola & lavoro, nuovo appuntamento con l'inserto: da Cortona a fumetti all'Aperitivo con Jane AustenL'Istituto Vasari alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la figura del Granduca Pietro Leopoldo raccontata dagli studenti ... corrierediarezzo.it 9 fumetti azzeccati che dimostrano che le mamme non si annoiano mai - facebook.com facebook La battaglia di Adua raccontata a fumetti, la storia della Nigeria attraverso le pubblicazioni locali, le Paralimpiadi dalle voci degli atleti che parteciperanno alle gare. Questo e tanto altro ancora a Radio3 Mondo, alle 6.50 e alle 11 dal lunedì al venerdì in diretta x.com