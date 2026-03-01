Fulminacci a Domenica in canta in playback con una banana e Mara Venier ride a crepapelle

Dopo la conclusione di Sanremo, i protagonisti della kermesse non smettono di attirare l’attenzione. Fulminacci si è esibito a Domenica in, cantando in playback mentre teneva in mano una banana. Mara Venier ha riso a crepapelle durante l’intervento. La scena ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e sui social. La trasmissione è andata in onda nel primo pomeriggio, con la musica e l’ironia come protagonisti.

Sanremo è finito, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. Il giorno dopo la finale del Festival, il palco dell'Ariston si trasforma come ogni anno nel salotto di Mara Venier per lo Speciale Domenica In, e tra gli ospiti che hanno lasciato il segno c'è Fulminacci, il cantautore romano che questa edizione l'ha chiusa al settimo posto in classifica con il brano "Stupida sfortuna", portando a casa anche il Premio della Critica Mia Martini. Quando è arrivato il momento di esibirsi, Fulminacci si è presentato sul palco con qualcosa di insolito in mano: non un microfono, ma una banana. Con grande naturalezza, e altrettanta ironia, ha intonato le note di "Stupida sfortuna" usando il frutto come se fosse il normale strumento da palcoscenico, mentre la base musicale scorreva in playback. A Domenica In, Fulminacci ha ripetuto la provocazione dello scorso anno, boicottando il playback durante la sua esibizione.