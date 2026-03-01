Fuga per la vittoria Bezzecchi domina in Thailandia Era importante reagire dopo l' errore

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia, prima tappa del mondiale MotoGp, dominando la gara con grande efficacia. La sua vittoria segue l’errore commesso nella Sprint Race del giorno precedente e rappresenta un risultato importante per lui. La gara si è svolta in Thailandia, con Bezzecchi che ha concluso in prima posizione, dimostrando di aver recuperato lo svantaggio accumulato.

Fuga per la vittoria. Marco Bezzecchi domina, con apparente felicità, il Gran Premio di Thailandia, prima prova del mondiale MotoGp, riscattando con una dimostrazione di forza l'errore nella Sprint Race del sabato. Il portacolori dell'Aprilia, al terzo successo consecutivo, considerando il finale.