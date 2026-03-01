Fratelli ricercati in tutta Europa vivevano tranquilli in albergo

Due fratelli, ricercati in tutta Europa per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, erano riusciti a nascondersi a Brescia vivendo in un albergo. La polizia li ha individuati e fermati in un'operazione che ha coinvolto diverse forze dell'ordine. Le autorità hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti.

Ricercati in tutta Europa per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, si nascondevano a Brescia. Due fratelli romeni di 23 e 20 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Carmine.I due, residenti in provincia di Bergamo.