Francesco Bagnaia amareggiato | Sono stato l’ultimo delle Ducati sgommavo sul dritto in quinta…

Nel Gran Premio di Thailandia, la prima tappa del Mondiale MotoGP 2026, Francesco Bagnaia si è classificato nono. Durante la gara, il pilota ha riferito di essere stato l’ultimo tra i motociclisti Ducati, notando di aver accelerato in quinta marcia sul rettilineo. La corsa si è svolta sul circuito di Buriram, dove Bagnaia ha concluso la sua prova con un risultato deludente.

Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare del nono posto nel GP di Thailandia, prima tappa del Mondiale MotoGP 2026 andata in scena sul circuito di Buriram. Il centauro della Ducati ufficiale ha faticato a esprimersi al meglio dopo essere scattato dalla tredicesima piazzola e ha dovuto fare i conti con l’usura degli pneumatici, rimanendo fuori dalla zona nobile dell’ordine d’arrivo e iniziando sottotono quella che si spera possa essere la stagione del riscatto. Il due volte Campione del Mondo ha espresso la propria amarezza ai microfoni di Sky: “ Sono stato l’ultimo delle Ducati, sono stato quello che ha performato peggio. È stata abbastanza dura, ho cercato di controllare fin dall’inizio, non ho spinto neanche un giro e ho cercato di arrivare con gomma alla fine e gli ultimi otto giri li ho fatti sgommando anche sul dritto in quinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

