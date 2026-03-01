Fotomontaggi del sindaco diffusi sui social | 52enne a processo
Su social media sono stati diffusi fotomontaggi del sindaco, portando alla procedura legale contro un uomo di 52 anni di Portico di Caserta, ora residente nel padovano. La vicenda coinvolge anche insulti rivolti all’ex primo cittadino attraverso piattaforme online. L’uomo è stato chiamato a comparire di fronte al giudice per rispondere delle accuse legate a queste condotte.
Insulti all'ex sindaco attraverso i social. Per questo C.R., 52enne di Portico di Caserta ma residente nel padovano, finisce davanti al giudice. Il pubblico ministero Chiara Esposito, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo accurate indagini della polizia postale di Caserta, ha chiesto e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ragazzina 13enne aggredita da coetanee a Foggia, video diffusi sui social. Il legale: “Cancellateli”Una 13enne a Foggia è stata aggredita due volte da coetanee in un cinema, filmata e diffusa sui social.
Ragazzina 13enne aggredita da coetanee a Foggia, video diffusi sui social. Il legale: “Cancellateli”Una 13enne a Foggia è stata aggredita due volte da coetanee in un cinema, filmata e diffusa sui social.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fotomontaggi del.
Argomenti discussi: Fotomontaggi del sindaco diffusi sui social: 52enne a processo.
Fotomontaggi del sindaco diffusi sui social: 52enne a processoIl pubblico ministero Chiara Esposito, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo accurate indagini della polizia postale di Caserta, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per diffamazione ... casertanews.it
Portico di Caserta, fotomontaggi offensivi su Fb contro il sindaco: 52enne rinviato a giudizioPortico di Caserta (Caserta) – Due immagini pubblicate sui social, costruite con fotomontaggi e accompagnate da espressioni ritenute lesive della reputazione ... pupia.tv