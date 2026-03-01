Durante la Tirreno Ct, il vino ha avuto un ruolo di rilievo con degustazioni e premi assegnati. La Compagnia amici del vino apuolunensi, nota come Cava, e l’Associazione italiana sommelier sono stati tra i protagonisti della sezione dedicata al beverage. Sono stati consegnati attestati di riconoscimento e si sono svolti momenti di confronto tra appassionati e professionisti del settore.

Il vino grande protagonista della Tirreno Ct con degustazioni e attestati di riconoscimento. Ad animare la parte del beverage tra gli altri ci saranno la Compagnia amici del vino apuolunensi (Cava) e l’Ais, l’Associazione italiana sommelier. Cava nella sala Tacca di Carrarafiere propone domani alle 14,30 due master class esclusive sulla cantina Contini con Andrea Balleri, tra i più rinomati sommelier d’Italia, e martedì sulla cantina Belisario con l’enologo Roberto Potentini: (per iscriversi www.associazione-cava.it). Cava proporrà poi il ‘Riconoscimento vini d’eccellenza del territorio’ per valorizzare le produzioni vitivinicole di Liguria di Levante e Cinque Terre, Valle del Magra e Lunigiana, Colli di Luni e Candia dei Colli Apuani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus sul vino: i riconoscimenti di ’Cava’

