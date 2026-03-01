Florian Vermeersch ha commentato la sua prestazione, affermando di essere soddisfatto di come hanno corso e di aver eseguito il piano stabilito. Anche se sperava di ottenere un risultato più prestigioso, si è detto contento della gara in cui è stato protagonista assoluto. La sua partecipazione ha dimostrato di avere tutte le capacità per competere a livelli elevati nella stagione in corso.

Sperava di chiudere la giornata con la conquista di un successo prestigioso, ma può essere comunque soddisfatto per una gara nella quale è stato assoluto protagonista e ha confermato di avere tutte le carte in regola per una stagione in cui provare a dire la sua. Il belga Florian Vermeersch chiude la Omloop Nieuwsblad in seconda posizione e deve arrendersi solo all’invincibile Mathieu van der Poel. La soddisfazione per un risultato conseguito applicando la strategia di gara studiata a tavolino: “ Sono piuttosto felice. Terminare sul podio nel weekend di apertura è sempre piacevole. Sono perlopiù contento del modo in cui abbiamo corso quest’oggi, seguendo il piano di gara, mantenendo una posizione di testa, ed è quello di cui sono maggiormente soddisfatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Florian Vermeersch: “Soddisfatto di come abbiamo corso, abbiamo eseguito il piano”

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: «Non abbiamo sempre trionfato, questo ci ha reso umane: abbiamo vinto, abbiamo perso, ci siamo rimboccate le maniche e ci abbiamo riprovato»Quello di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè è stato un binomio perfetto fatto di molti successi che hanno dato loro grande popolarità e di qualche...

Leggi anche: Abbiamo acquistato le 'mistery box' vendute al chilo: cosa abbiamo trovato e quanto abbiamo risparmiato

Contenuti utili per approfondire Florian Vermeersch.

Argomenti discussi: Van der Poel domina la Omloop Nieuwsblad e racconta il momento decisivo: Lì si è decisa la corsa.

Florian Vermeersch: Soddisfatto di come abbiamo corso, abbiamo eseguito il pianoSperava di chiudere la giornata con la conquista di un successo prestigioso, ma può essere comunque soddisfatto per una gara nella quale è stato assoluto protagonista e ha confermato di avere tutte le ... oasport.it

SERENISSIMA GRAVEL: TRA I DUE VERMEERSCH LA SPUNTA FLORIANFlorian Vermeersch (Lotto Dstny) ha vinto la terza edizione della Serenissima Gravel, corsa sullo sterrato organizzata da Filippo Pozzato. Dopo i Mondiali Gravel di domenica scorsa a Pieve di Soligo, ... inbici.net