Flavio Cobolli trionfa ad Acapulco e sarà numero 15 | Da bambino sognavo questo momento Ansa

Flavio Cobolli, tennista romano di 23 anni, ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, raggiungendo così la posizione 15 nel ranking mondiale. La vittoria rappresenta un traguardo importante per lui, che ha dichiarato di aver sempre sognato questo momento fin da bambino. La classifica vede ora tre italiani tra i primi 20, con Luciano Darderi che si avvicina al 21esimo posto.

Flavio Cobolli non si ferma più. Il 23nne romano vince il torneo Atp 500 di Acapulco e continua a scalare la classifica mondiale che vede ben tre italiani nelle prime 20 posizioni e Luciano Darderi sull’uscio grazie al suo 21esimo posto nel ranking. Scrive Ansa: “Sul cemento dell’Arena Gnp, in un clima di festa con il tifo locale a favore dell’azzurro, questo tennista strappato al calcio si è imposto per 7-6(4) 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, (n.28 Atp) in due ore e 9 minuti di partita. Una partita combattuta ma portata a termine con autorità da Cobolli, ormai abituato a gestire questo genere di impegni. Per l’italiano è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno all’Atp 250 di Budapest e all’Atp 500 di Amburgo su quattro finali disputate: ha perso soltanto l’Atp 500 di Washington nel 2024. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

