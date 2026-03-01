Il settore fiscale affronta ancora molte sfide, con circa il 46% delle pendenze in Cassazione legate a cause tributarie. Nel 2025, i ricorsi presentati riguardano principalmente imposte, rappresentando il 35% del totale. Nonostante la riduzione di 3.700 cause, il carico di lavoro rimane consistente, evidenziando la complessità delle questioni fiscali in corso.

Le liti per le tasse restano una zavorra in Cassazione. Quasi un ricorso pendente su due (il 46,1% per essere precisi) in campo civile riguarda controversie su tributi. Sull’arretrato la sezione tributaria ha effettuato un vero e proprio colpo di reni grazie all’organizzazione. Lo certificano i numeri del 2025: giacenze in calo del 9,1 per cento, che significano quasi 3.700 fascicoli in meno rispetto all’anno precedente. Il problema, però, è che resta fortissima la pressione delle nuove liti. Ed è questo il vero scoglio da superare, perché l’organizzazione può spingere ma da sola non basta. Se il peso dei ricorsi resta così alto, servono politiche deflattive più efficaci. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, zavorra in Cassazione sotto la spinta delle nuove liti

Fisco, evasori digitali (e non solo) sempre più sotto tiro con i dati delle criptovalute

