Fisco in Cassazione | 9.154 nuovi ricorsi 25,7 miliardi in gioco

In Italia, circa 9.154 ricorsi riguardano questioni fiscali depositati in Cassazione, con un importo in discussione di 25,7 miliardi di euro. La percentuale di ricorsi fiscali rappresenta quasi la metà dei contenziosi civili pendenti in questa sede, con una quota del 46,1%, cifra che si mantiene stabile negli ultimi anni sopra il 45%.

Quasi un ricorso su due pendente in Cassazione riguarda controversie tributarie. Il 46,1% del contenzioso civile in sede di legittimità è legato a questioni fiscali, un dato che non si è mai abbassato sotto il 45% negli ultimi anni. Nel 2025, la sezione tributaria ha registrato un calo dell’arretrato del 9,1%, pari a quasi 3.700 fascicoli in meno rispetto all’anno precedente, ma il flusso di nuovi ricorsi è rimasto pressante: 9.154 nuovi ingressi, il 35% del totale. Il problema non è più la quantità di cause già in attesa, ma la continua affluenza di nuove liti, soprattutto su tributi locali, che rappresentano il 6,4% dei nuovi ricorsi e salgono al 9,1% se si includono le controversie sulla riscossione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

