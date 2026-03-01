Fioriere della discordia cresce la protesta

La protesta contro le fioriere lungo le strade continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Commercianti, cittadini e automobilisti si sono schierati contro le installazioni, criticando le difficoltà che causano alla circolazione e alle attività commerciali. La mobilitazione si sta diffondendo in diverse zone della città, con manifestazioni e assemblee pubbliche per esprimere il disappunto.

La protesta non si ferma. Anzi, si allarga. Commercianti, cittadini e automobilisti si dichiarano allibiti per la scelta dell’amministrazione di blindare con le fioriere piazza Leopardi e le vie centrali, restringendo sensibilmente la carreggiata e – sostengono – creando seri impedimenti anche ai mezzi pesanti diretti al teatro Persiani. La bocciatura è generalizzata. Non solo per l’impatto estetico o simbolico, ma per le ricadute pratiche: la nuova disposizione delle fioriere di fatto elimina ogni possibilità di sosta breve nel cuore del centro storico, anche solo per una fermata veloce in farmacia o per un caffè al bar. Un problema sentito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fioriere della discordia, cresce la protesta Francesco, pronipote di Garibaldi, alla protesta per la lapide della discordia. “Offesa alla Storia d’Italia”Modena, 20 dicembre 2025 – “Siamo indignati per il travisamento, per l’alterazione della Storia. Ufficio postale chiuso, cresce la protestaSi è ulteriormente accentuata la pioggia di critiche a Savignano sul Rubicone dove i postini consegnano saltuariamente la posta nelle abitazioni e...