Fiorentina | Fortini o Comuzzo per sostituire Dodò In attacco Kean che ieri ha compiuto 26 anni e Gudmundsson

Per la partita di domani a Udine, la Fiorentina deve trovare un sostituto a Dodò, squalificato. I possibili candidati sono Fortini e Comuzzo. In attacco, Kean, che ha compiuto 26 anni ieri, e Gudmundsson sono a disposizione della squadra. La scelta del difensore da inserire nel reparto arretrato resta da definire.

FIRENZE – Il problema di Vanoli, in vista della partita di domani a Udine, è sostituire lo squalificato Dodò. I candidati sarebbero Fortini o Comuzzo. Fuori causa per infortunio Solomon per la lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Out anche il portiere mentre per Lezzerini per una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I due calciatori viola hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni. Dall’ultima gara di Conference è uscito con problemi anche Gosens, che già giovedì sera è stato sottoposto ad accertamenti... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari. Il migliore è Dodo, per Comuzzo un errore che pesaFirenze, 25 gennaio 2026 – De Gea 6 - La deviazione di Comuzzo lo mette fuori causa, anche perché il colpo di testa di Kilicsoy non sembra...

