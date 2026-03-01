Finn Balor si prepara a tornare in scena nel 2026, con due match programmati per il World Heavyweight Championship contro CM Punk. Dopo la sconfitta all’Elimination Chamber, il wrestler si concentra su queste nuove opportunità e si mostra determinato a riscattarsi sul ring. Le sfide sono state annunciate ufficialmente e si attendono aggiornamenti sui dettagli degli incontri.

Un’occasione significativa si sta delineando per Finn Balor nel 2026, con due opportunità per il World Heavyweight Championship contro CM Punk. La seconda sfida è stata disputata nell’evento Elimination Chamber, ospitato dall’United Center di Chicago, e il risultato ha premiato l’attuale campione, accendendo l’attenzione sul futuro dello sfidante irlandese in vista degli appuntamenti più importanti dell’anno. Negli ultimi mesi la WWE avrebbe seminato indizi su un possibile turn verso la parte dei face per Balor. I recenti promo, il comportamento sul ring e l’assenza di interferenze da parte della stable Judgment Day alimentano questa ipotesi, con l’atleta che sembra avvicinarsi a una gestione autonoma dei propri match e a una dinamica inedita con il pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Finn Balor pronto a rinascere dopo la sconfitta all'Elimination Chamber

WWE: pronto il turn face di Finn Bálor? I segnali dopo Elimination ChamberLa sconfitta di Finn Bálor per il WWE Championship contro CM Punk a Elimination Chamber potrebbe aver rivelato molto più sul suo futuro di quanto non...

CM Punk contro Finn Balor: scontro ufficiale all'Elimination ChamberLa puntata recente di Raw, trasmessa da Cleveland, ha inserito un nuovo capitolo nella corsa verso WrestleMania 42, accendendo dinamiche decisive per...

Tutto quello che riguarda Finn Balor.

Temi più discussi: Finn Balor: Merito il Main Event di Wrestlemania e ho un conto in sospeso con Reigns.; Finn Balor punge CM Punk in vista del match all'Elimination Chamber della WWE; Finn Balor | Merito il Main Event di Wrestlemania e ho un conto in sospeso con Reigns; Elimination Chamber 2026 Report – WWE PLE.

WWE: pronto il turn face di Finn Bálor? I segnali dopo Elimination ChamberLa sconfitta di Finn Bálor per il WWE Championship contro CM Punk a Elimination Chamber potrebbe aver rivelato molto più sul suo futuro di quanto non abbia fatto il risultato stesso del match. Sì, Bál ... zonawrestling.net

Finn Balor: Merito il Main Event di Wrestlemania e ho un conto in sospeso con Reigns.Finn Balor ha una lunga storia in WWE con Roman Reigns, e di recente ha parlato dei suoi incontri con l'OTC in una nuova intervista. Balor ha affrontato Reigns fin dal suo primo incontro nel main rost ... zonawrestling.net

CM Punk ha difeso il World Heavyweight Championship contro Finn Balor a #WWEChamber. A fine match c'è stata poi una stretta di mano tra i due. In seguito è arrivata sul ring AJ Lee, fresca vincitrice del Women's Intercontinental Championship, che ha abbr - facebook.com facebook

Finn Balor: "Merito il Main Event di Wrestlemania e ho un conto in sospeso con Reigns". x.com