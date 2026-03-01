Finalmente c’è la data | ecco quando inizia il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi giorno inaspettato

È stata annunciata ufficialmente la data di inizio del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione prevede diverse modifiche rispetto alle precedenti, con alcune novità sul cast e sulla formula. La produzione ha reso noto quando il programma partirà, senza ulteriori dettagli su eventuali ospiti o concorrenti. L’inizio del reality è previsto per una data specifica appena comunicata.

Grande Fratello Vip al via con una nuova edizione ricca di cambiamenti: ecco cosa sappiamo su data, conduzione di Ilary Blasi e protagonisti. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip, arriva la conferma (e uno spoiler assurdo!) L’attesa è finita: Mediaset ha ufficializzato il ritorno del Grande Fratello Vip con un comunicato che conferma ciò che circolava da settimane. Il reality, tra i format più longevi e seguiti della televisione italiana, si prepara a riaprire la porta rossa con una nuova edizione che promette cambiamenti e colpi di scena. Alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi, volto amatissimo dal pubblico, pronta a guidare il racconto tra dinamiche di convivenza, emozioni e inevitabili polemiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Grande Fratello Vip 2026 si farà con Ilary Blasi, è ufficiale: quando inizia

Slitta il Grande Fratello VIP: nuova data, opinioniste e indizio di Ilary Blasi

