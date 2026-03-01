Il 1 marzo 2026 si è conclusa la 74ª edizione del Festival di Sanremo, con Sal Da Vinci che ha conquistato il primo posto con la canzone

Sanremo, 1 marzo 2026 – A vincere Sanremo 2026 è stato infine Sal Da Vinci con la sua 'Per sempre sì’, ma la notte che lo ha coronato è stata particolarmente complessa. L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha colto accende un ulteriore fronte in Medio Oriente, con il mondo che attende di capire gli sviluppi. Dal palco dell’Ariston, Carlo Conti, Laura Pausini e la giornalista Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata, si prendono alcuni minuti prima di dare il via ufficiale alla puntata. “Viviamo una contraddizione – dice Conti – da una parte vogliamo festeggiare la musica italiana, ma non possiamo ignorare quello che sta accadendo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finale Sanremo 2026, gli highlights: il vincitore e i 6 momenti clou

Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la seconda serata. I 5 momenti clouRoma, 28 febbraio 2026 – Già è la serata delle cover, la più bella e pazza del Festival.

Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la terza serata. I 7 momenti clouSanremo, 27 febbraio 2026 – Sono ancora le Nuove Proposte a dare il via alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, che parte con uno sprint in...

Sanremo 2026: chi vince per i giornalisti

Aggiornamenti e notizie su Finale Sanremo.

Temi più discussi: La scaletta della serata finale - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it; La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 con Nino Frassica, Andrea Bocelli e l'annuncio del vincitore; Scaletta Sanremo 2026, i cantanti in gara in ordine d'uscita; Sanremo 2026, la serata finale: i top e i flop.

Finale Sanremo 2026, gli highlights: il vincitore e i 6 momenti clouUna gara canora tra riflessione, musica, mamme e annunci: l'ultima serata del Festival tra emozioni e nuove prospettive ... quotidiano.net

Sanremo 2026, la finale: trionfa Sal da Vinci, Sayf beffato, Fedez-Masini e Brancale delusi tra i fischi dell'Ariston. La classifica completaTutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Serena Brancale, per il gran finale di Sanremo, ha scelto un vestito a cui è particolarmente legata facebook

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun x.com