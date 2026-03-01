festival di sanremo 2026 serena brancale si esibisce con un abito della madre scomparsa caro al suo cuore

Al festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto di esibirsi indossando un vestito appartenuto alla madre, scomparsa nel 2020. La cantante ha presentato un brano dedicato a lei durante la finale. La scelta dell’abito ha attirato l’attenzione, sottolineando il legame emotivo tra l’artista e la madre. L’evento si è concluso con questa esibizione ricca di significato personale.

Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madre

