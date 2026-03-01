Festival di Sanremo 11 milioni di spettatori e il 68.8% di share per la serata finale

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato una media di oltre 11 milioni di spettatori su Rai1, con uno share del 68,8%. Questi dati si riferiscono alla total audience della trasmissione, confermando l’interesse di un vasto pubblico per l’evento. La cifra rappresenta una delle più alte della manifestazione degli ultimi anni, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Batte al rush finale Sayf, con Tu mi piaci tanto.

