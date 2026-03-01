Una mano tesa ai moderati. Quelli che non vogliono stare nel limbo centrista, quelli che non stanno a destra ma quelli che non si riconoscono nella linea oltranzista del Pd guidato da Elly Schlein. è sulla base di questi presupposti che nasce il movimento “Più Uno“, lanciato a livello nazionale da Ernesto Maria Ruffini e, a Ferrara (per la verità anche in Emilia-Romagna) da Francesco Ferroni. Neofita della politica, ma compagno di studio legale di Dario Franceschini. Quindi, in qualche modo, la politica l’ha assimilata per osmosi. Avvocato Ferroni, perché ha scelto di aderire a questo movimento e di dedicarsi alla politica una volta “pensionato“ dalla professione? "Prima di tutto per la stima che nutro verso il fondatore, Ruffini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferroni lancia ’Più uno’ in città: "Un appello ai moderati di sinistra"

La direttrice di Picturehouse Cinemas lancia un appello ai registi: "Fate film più brevi"Claire Binns, in un'intervista a The Guardian, ha spiegato i problemi, per le catene e per gli spettatori, causati da opere con durate "eccessive".

Di Rosa lancia un appello alle forze politiche e civiche: "Serve un impegno comune per la città"Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco, ha diffuso un appello rivolto alle forze politiche e civiche della città per costruire un percorso unitario in...