Ferrari SF-26 | strategie per una partenza vincente in Australia

La Ferrari SF-26 si prepara alla partenza in Australia, con particolare attenzione alle strategie di gara. Il team ha lavorato su aspetti tecnologici e logistici per affrontare al meglio il debutto stagionale. Le scelte riguardano sia l’assetto della vettura sia l’organizzazione delle squadre sul campo. La prima sfida è alle porte, e tutto è pronto per affrontarla con ottimismo.

Nel contesto di un inizio di stagione caratterizzato da intensi sviluppi tecnologici e logisti­ci, l’attenzione è orientata sulla SF-26 e sulle strategie operative che accompagnano i primi appuntamenti del calendario. La Ferrari ha posto al centro dell’attenzione l’ottimizzazione dell’aerodinamica, la gestione energetica e l’affidabilità della vettura, con piani mirati a massimizzare le performance nelle gare iniziali. Le decisioni logistiche mirano a minimizzare i rischi legati a crisi regionali, privilegiando itinerari e voli che riducano esposizioni e ritardi. Il programma di lavoro prevede simulazioni avanzate e test mirati per definire l’assetto ideale in vista delle prime uscite nel trimestre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

