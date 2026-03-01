Fernandez | Continueremo a lottare nonostante il dolore alla spalla

In Thailandia, Raul Fernandez ha mostrato una buona tenacia nonostante il dolore alla spalla, continuando a lottare durante la gara. La sua prestazione ha evidenziato una combinazione di velocità e resistenza fisica, attirando l’attenzione degli spettatori e dei commentatori. Fernandez ha insistito nel proseguire, senza abbandonare la competizione, dimostrando determinazione e volontà di combattere fino alla fine.

Nel warm-up di domenica, Fernandez ha segnato il tempo migliore usando la gomma media, ma ha avvertito dolore alla spalla sinistra, ferita in Portogallo la scorsa stagione.

MotoGP, Raul Fernandez: “Aprilia la moto più cresciuta dal 2025. Bezzecchi può lottare per il titolo”Raul Fernandez ha archiviato un ottimo terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per...