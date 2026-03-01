Fermiamo le primarie L’appello di Italia Viva dopo il nì di Marcucci Il campo largo dice no

Italia Viva ha lanciato un appello per fermare le primarie di coalizione previste per il 15 marzo, dopo che un senatore ha espresso un parere negativo. Il partito ha ribadito che il percorso e le date sono già stabiliti e che le sale per l’allestimento dei seggi sono state prenotate. Nessuna modifica al calendario delle primarie è prevista.

Il percorso è tracciato, il programma condiviso e le sale dove allestire i seggi sono già prenotate: "Sulle primarie di coalizione (in programma il 15 marzo) non si torna indietro". Così, in estrema sintesi, le forze del centrosinistra viareggino hanno risposto agli (ex?) alleati di Italia Viva, che con una lettera aperta hanno provato ufficialmente a portare l’ipotesi Marcucci nel confronto col campo largo. Dopo l’exploit del lancio, Il contatore della petizione per “Marialina sindaco“ – nata su impulso dalla Rete Civica degli ex amministratori delghingariani Alberici, Mei e Pierucci, con i consiglieri Zappelli, Benvenuti, Troiso e l’ex presidente della Mover Bucciarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Fermiamo le primarie". L’appello di Italia Viva dopo il "nì" di Marcucci. Il campo largo dice "no" Leggi anche: Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis: Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio Leggi anche: Davide Faraone e il campo largo, anche il M5S frena: "Italia Viva esca dalla Giunta Lagalla"