Fedez-Masini | Questo nostro Festival? Un bene necessario

Durante la presentazione del loro nuovo festival, la coppia composta da Fedez e Masini ha scherzato sulle proprie ambizioni, dicendo che non sono nemmeno entrati in seminario. La battuta è arrivata mentre discutevano delle aspettative e delle voci sul possibile ruolo che potrebbero assumere nel contesto di Sanremo 2026. Nessun dettaglio su eventuali accordi o decisioni ufficiali è stato fornito.

"A dirla tutta, non siamo entrati neppure in seminario" scherzava ieri la coppia Fedez-Masini a chi gli prospettava l’ipotesi di essere entrata nel Conclave di questo Sanremo 2026 da papa col rischio di uscirne cardinale. "Eravamo già soddisfatti così: quando un brano arriva alle persone e la storia che racconti diventa anche la loro, è già una vittoria" ammettoando la loro performance festivaliera con il brano Male necessario. "Qualunque risultato in più ci rende felici, ma è un valore aggiunto. Non abbiamo rimpianti: abbiamo dato tutto e sfruttato al meglio questo palcoscenico. Più di così non potevamo fare, ora possiamo solo continuare a crederci e andare avanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fedez-Masini: Questo nostro Festival? Un bene necessarioMarco: Ritrovarmi ancora qui, e adesso insieme a ragazzi di vent’anni, è un sogno. Federico: Gli errori del passato non posso cambiarli. Ma posso scegliere il futuro. quotidiano.net

Fedez & Masini: Noi favoriti? Ci aiuta, ma nella vita può succedere di tuttoLa loro Male necessario, Disco Italia su Radio Italia solomusicaitaliana, vola nelle classifiche, ma i due artisti mettono prima di tutto il divertimento e... qualche lezione sui social ... radioitalia.it

