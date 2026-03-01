È iniziato un ciclo di incontri rivolto a pazienti con patologie croniche e ai loro familiari, con l’obiettivo di promuovere abitudini più sane. Durante gli incontri si parlerà di come fare una spesa consapevole, migliorare l’alimentazione e aumentare l’attività fisica. L’iniziativa mira a supportare chi desidera cambiare il proprio stile di vita in modo pratico e diretto.

n percorso pensato per accompagnare pazienti con patologie croniche e i loro familiari verso abitudini più sane e consapevoli. È questo lo spirito di “Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita per la salute”, il nuovo ciclo di incontri promosso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Oggi è il giorno più felice della mia vita”, esce per fare la spesa e poi muore dopo una lite al supermercatoAndrew Clark, al culmine della gioia per la vittoria della sua squadra del cuore, esce per fare la spesa ma viene ucciso davanti agli occhi della...

Obesità, più casi dopo il Covid: “Lo svago è sedentari troppi dolci nelle case. Cambiare stile di vita”Pisa, 16 gennaio 2026 – Con il Covid i casi di sovrappeso e obesità sono tornati a crescere.

Aggiornamenti e notizie su Fare.

Temi più discussi: Fare una spesa consapevole, mangiare meglio e muoversi di più: al via un ciclo di incontri per cambiare stile di vita; Piazza Catuma a luci spente: Andria aderisce alla campagna M’illumino di meno; Revenge spending italiani: spese gratificanti e risparmio; Facciamo il punto propone un nuovo appuntamento.

Torniamo alla piramide alimentare di ieri: spendiamo meno, mangiando meglioNegli ultimi anni il modo di fare la spesa degli italiani è cambiato profondamente. Non per moda, ma per necessità. I dati sulle vendite al dettaglio mostrano un carrello sempre più leggero: Nel 2025 ... rinnovabili.it

Fare la spesa è un percorso a ostacoli: le voci dei pavesi tra offerte e prezzi che aumentanoQuando si tratta di mettere in atto delle strategie le nuove generazioni sembrano essere più attente: controllano le etichette, tengono d’occhio le offerte settimanali, e si limitano a comprare solo ... laprovinciapavese.gelocal.it

Andare a #Sanremo a fare il paladino contro la dipendenza dai social, dopo aver costruito la propria autorevolezza imponendo agli studenti di seguirti proprio sui social, è un esercizio di ipocrisia piuttosto evidente. È facile salire sul palco e fare la morale qua - facebook.com facebook

“Quando Roberto De Simone chiese a Sal di fare a teatro L’opera buffa del giovedì santo lui tentennò, non accettò subito, perché voleva continuare a fare il cantante. Fui io a chiedergli di dire di sì al maestro. Lo misi davanti alla realtà: ‘Abbiamo due bambini p x.com