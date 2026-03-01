Fantasanremo 2026 la classifica definitiva | vincono LDA e Aka7even con 780 punti dopo la finale del Festival

LDA e Aka7even sono i vincitori del Fantasanremo 2026, ottenendo 780 punti. La finale si è svolta sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston e la premiazione è stata trasmessa in diretta su Rai 1. La classifica definitiva è stata annunciata al termine della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026.

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2026, andata in scena sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1. Al secondo posto si piazzano le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci al terzo.