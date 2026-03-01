Famiglia nel bosco chiesto il trasferimento | tensioni nella struttura e nodo perizia al Tribunale dell’Aquila

La famiglia nel bosco ha presentato una richiesta di trasferimento della struttura, generando tensioni all’interno del centro. La questione riguarda anche un procedimento presso il Tribunale dei minori dell’Aquila, legato a una perizia richiesta nel contesto della vicenda. La situazione si sviluppa in un contesto di discussioni e decisioni legali che coinvolgono direttamente la struttura e le autorità giudiziarie.

La vicenda della cosiddetta Famiglia nel bosco Tribunale minorenni L’Aquila si arricchisce di un nuovo capitolo, tutt’altro che secondario. I responsabili della struttura di accoglienza che ospita la madre e i bambini hanno chiesto formalmente al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di valutare il trasferimento del nucleo in un’altra sede ritenuta più idonea. La richiesta è contenuta in una relazione inviata nei giorni scorsi al Tribunale. Nel documento si evidenziano criticità nella gestione quotidiana della permanenza del nucleo all’interno della comunità. Secondo quanto riportato, gli operatori avrebbero riscontrato difficoltà nel rispetto delle regole interne e delle modalità organizzative previste dalla struttura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

