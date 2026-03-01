Fadera entra dalla panchina ma la sua partita dura solo 50 secondi | Grosso deve sostituirlo subito
Durante la partita tra Sassuolo e Atalanta, Fadera è entrato in campo dalla panchina al minuto 72:51. Dopo aver subito fallo al minuto 73:38, è stato sostituito subito e ha trascorso in campo esattamente 47 secondi. L'allenatore ha deciso di sostituirlo immediatamente dopo l’incidente, interrompendo così la sua presenza in campo.
