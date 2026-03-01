Fabio Caressa | A Napoli un tifoso ci urlò ‘mde' Bergomi lo scaraventò sul tavolo
Durante una telecronaca allo stadio del Napoli, Fabio Caressa ha riferito che un tifoso partenopeo gli aveva rivolto un insulto, e Beppe Bergomi reagì spingendolo sul tavolo. Caressa ha descritto Bergomi come “impazzito” in quel momento, evidenziando la sua reazione violenta. La scena si è svolta davanti alle telecamere, attirando l’attenzione sul comportamento del ex calciatore.
Fabio Caressa racconta la reazione violenta di Beppe Bergomi durante una telecronaca allo stadio del Napoli: "Impazzì". 🔗 Leggi su Fanpage.it
