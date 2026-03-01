Durante una telecronaca allo stadio del Napoli, Fabio Caressa ha riferito che un tifoso partenopeo gli aveva rivolto un insulto, e Beppe Bergomi reagì spingendolo sul tavolo. Caressa ha descritto Bergomi come “impazzito” in quel momento, evidenziando la sua reazione violenta. La scena si è svolta davanti alle telecamere, attirando l’attenzione sul comportamento del ex calciatore.

Fabio Caressa racconta la reazione violenta di Beppe Bergomi durante una telecronaca allo stadio del Napoli: "Impazzì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio Caressa: A Napoli un tifoso ci urlò 'm..de', Bergomi lo scaraventò sul tavolo

Caressa: A Napoli, durante una telecronaca, un signore ci urlò: siete contro di noi, merde

