La Turchia propone uno scambio agli Stati Uniti, offrendo alcuni jet F-35 in cambio di un importante accordo nel settore energetico. Il governo turco sta cercando di negoziare una soluzione che potrebbe favorire entrambe le parti, ma al momento non ci sono dettagli sui termini specifici dell'intesa. La proposta arriva mentre le relazioni tra i due paesi sono al centro di diverse discussioni.

La Turchia di Recep Tayyip Erdogan si prepara a una maxi offerta per sbloccare la possibile fornitura di caccia F-35 Lighting II americani in cambio dell’apertura a un investimento nel settore energetico e dell’apertura a Washington della produzione e dell’ estrazione di petrolio e gas naturale nella regione del Mediterraneo orientale e a programmi economici dal valore potenziale da 500 miliardi di dollari. Perché Ankara vuole gli F-35. L’indiscrezione sta diventando sempre più forte e mostra, da un lato, l’ascendente esercitato da Erdogan sul presidente Usa Donald Trump e, dall’altro, la forza degli argomenti politici ed economici con cui il Paese euroasiatico può convincere gli Usa, che dimostrano la rafforzata taglia geopolitica di Ankara. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - F-35 in cambio di un maxi accordo energetico: la Turchia tenta gli Usa

