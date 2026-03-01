Ex ospedale da salvare Opposizione all’attacco | Condizioni pietose Incontro Massa-Ast

A Offida si discute nuovamente del futuro dell’ex ospedale Loris Annibaldi, di proprietà dell’Azienda Sanitaria Territoriale, che in passato ha ospitato un presidio ospedaliero, ambulatori e Potes. L’opposizione critica le condizioni dell’edificio definendole pietose. Recentemente si è svolto un incontro tra le parti, con un confronto acceso sulla gestione e lo stato dell’immobile.

A Offida torna al centro del dibattito politico il futuro dell’ex ospedale Loris Annibaldi, edificio di proprietà dell’Azienda Sanitaria Territoriale che in passato ha ospitato, oltre al presidio ospedaliero, anche ambulatori e Potes. Il capogruppo di opposizione Adalberto Massicci interviene duramente sulle condizioni dello stabile, definendole "pietose" e sollecitando un intervento urgente da parte della maggioranza. "Nonostante le promesse – attacca il consigliere – questo stabile rimane in condizioni critiche. Abbiamo presentato anche un’interrogazione affinché si faccia qualcosa prima che la situazione peggiori ulteriormente. La struttura mostra vulnerabilità evidenti, con diverse falle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

