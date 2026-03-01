Evra a Dubai | Ho visto un missile ma la gente sta esagerando

L'ex calciatore Patrice Evra, residente a Dubai, ha parlato ai suoi follower per rassicurarli sulla situazione nella città degli Emirati Arabi Uniti. Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, Evra ha raccontato di aver visto un missile, ma ha aggiunto che la gente sta esagerando. Ha concluso affermando di stare più che bene nella città.

L'ex terzino della Juventus Patrice Evra vive a Dubai e rassicura i suoi follower sulla sicurezza nella città degli Emirati Arabi Uniti, dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran: "Sto più che bene. C'è stato molto rumore nel cielo, ho visto un missile o un drone, ma è stato intercettato. Rispetto chi ha paura, come mia moglie, ma non è Dubai a essere attaccata. Mi fido del governo, stanno pulendo il cielo. Non è un problema così grosso come fa capire la gente nei video". (Ubstagram @patrice.evra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

