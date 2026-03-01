Ettore giovane bergamasco in Bahrain durante i bombardamenti | Tira aria di guerra
Un giovane bergamasco si trova a Manama, nel Bahrain, durante i bombardamenti di sabato 28 febbraio. Alle undici di mattina, un missile iraniano colpisce la base della Quinta Flotta della Marina Militare americana, portando tensione e preoccupazione nella regione. La scena si svolge in un contesto di conflitto aperto, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sulle conseguenze immediate o sui danni subiti.
Ettore E.M. è un ragazzo bergamasco appena diciottenne che abita nei pressi della base militare Usa bombardata sabato 28 febbraio dall’Iran Manama, Bahrain. Sono circa le undici di mattina di sabato 28 febbraio quando un missile iraniano colpisce la base della Quinta Flotta della Marina Militare americana. Fra i civili presenti si semina il panico: alcuni riprendono la densa colonna di fumo, altri la osservano dalle finestre del loro appartamento, altri ancora si danno alla fuga. Fra questi c’è Ettore E.M., un ragazzo bergamasco appena diciottenne che abita nei pressi della base. Fino a un paio di anni fa abitava nella provincia di Bergamo, ora frequenta l’ultimo anno della scuola superiore in Bahrain. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
