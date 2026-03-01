Esplosioni a Dubai e Teheran | Khamenei ucciso in attacco Usa-Israele

Due esplosioni sono avvenute a Dubai e Teheran, mentre si riferisce a un attacco contro la tv di Stato a Teheran. Si sostiene che l’evento abbia portato alla morte di Khamenei in un’azione attribuita a Stati Uniti e Israele. La notizia ha provocato reazioni a livello internazionale, con il silenzio di Teheran rotto da questi episodi.

Il silenzio di Teheran è stato rotto da esplosioni che hanno colpito la tv di Stato, ma non si tratta di un semplice attacco tecnico: è un messaggio politico che ha scatenato una rete di reazioni globali. La Guida suprema Ali Khamenei è stata dichiarata uccisa, secondo le fonti, in seguito a un’operazione congiunta Usa-Israele. I Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, hanno minacciato una risposta definita più feroce della storia, mentre missili sono stati lanciati su Tel Aviv e basi americane nel Golfo — Doha, Bahrain, Kuwait City. Dubai non è stata risparmiata: un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale sono stati colpiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme

Khamenei è morto. Teheran conferma: 40 giorni di lutto. Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi. L’Iran attacca Israele e basi Usa. Nuove esplosioni e paura a Dubai e DohaDonald Trump nella notte: “L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano”.

Dubai, Abu Dhabi Airports Suspend Operations as Iran Strikes UAE | Firstpost LIVE | N18G

Approfondimenti e contenuti su Usa Israele.

Temi più discussi: Usa e Israele attaccano l’Iran | Colpita l’isola The Palm di Dubai. Il Consiglio di sicurezza Onu convocato alle 22; Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; L'Iran colpisce obiettivi USA nel Golfo: Medio Oriente in fiamme.

Iran, morto Khamenei. Nuovi attacchi su Teheran. Esplosioni a Dubai, Doha e Manama. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, morto Khamenei. Nuovi attacchi su Teheran. Esplosioni a Dubai, Doha e Manama. LIVE ... tg24.sky.it

L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran ... tg24.sky.it

LIVE | Attacco all’Iran da Usa e Israele, morto Khamenei. I raid continuano: esplosioni a Teheran. Il regime contrattacca con missili e droni Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-attacco-iran-aggiornamenti-diretta/ - facebook.com facebook

Usa-Israele, attacco mai visto all’Iran. @robertazunini x.com