Escono con ciuffi e nastri e si sentono più belli

Davide Valli e Ilaria Matteucci gestiscono un salone di toelettatura chiamato ‘Dv hairstilysts’. Entrambi hanno iniziato la loro attività partecipando a mostre di animali in diverse parti del mondo. Ora, nel loro salone, i clienti escono con ciuffi e nastri, sentendosi più belli. L’esperienza internazionale ha portato alla creazione di questo spazio dedicato alla cura degli animali.

Davide Valli, titolare con Ilaria Matteucci della toelettatura ‘Dv hairstilysts’, cosa vi ha spinto ad aprire il vostro salone? "Abbiamo iniziato la nostra ‘carriera’ con gli show di animali in giro per il mondo. Poi abbiamo messo radici facendo diventare la nostra passione anche il nostro pane quotidiano". È importante la pulizia per gli animali? "Ognuno ha diritto ad una buona toelettatura, indipendentemente dall’albero genealogico, dall’età, o dalla strada di provenienza. Il nostro motto è: ‘dentro ogni peloso c’è un piccolo campione’". Gli animali sono sempre bendisposti a farsi lavare? "La toelettatura non dovrebbe mai essere una sofferenza e uno stress. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

